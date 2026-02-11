Menu
Polícia

Moto com várias multas é apreendida após dupla tentar fugir da Força Tática na Capital

Um dos envolvidos era conhecido por passagens por roubos, enquanto garupa estava com habilitação cassada

11 fevereiro 2026 - 09h11Luiz Vinicius
Ambos foram abordados e a moto foi recolhida pela Força Tática

Dois indivíduos, que não tiveram as identificações divulgadas, foram detidos e uma motocicleta com diversos registros de multas foi apreendida por uma equipe da Força Tática, da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, durante a noite desta terça-feira, dia 10, em Campo Grande.

O caso nas imediações da Avenida Gunter Hans e se estendeu até as proximidades do Jardim Leblon, quando após percorrerem várias ruas, foram devidamente abordados pelos policiais.

Segundo apurado pela reportagem do JD1, os dois indivíduos na motocicleta passaram em alta velocidade pela viatura da Força Tática no sentido bairro ao centro, próximo à Escola Adventista, e isso fez com que os militares tentassem a abordagem, mas eles iniciaram a fuga.

Eles ignoraram várias placas de 'Pare', além de não respeitar a sinalização semafórica, colocando em risco a integridade física de populares e da própria equipe, que fazia o acompanhamento tático. Porém, enquanto eles tentavam fugir, os policiais conseguiram detê-los próximo a uma conveniência.

Durante a abordagem, os militares identificaram que a motocicleta estava com o registro de diversas multas, sendo apreendida, enquanto o piloto tinha várias passagens por roubo e o garupa estava com a habilitação cassada.

Foram feitos os procedimentos administrativos de trânsito e os dois liberados.

