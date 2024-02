Moto furtada do pátio do Detran em Nova Andradina é recuperada

A Polícia Civil de Nova Andradina recuperou, na quinta-feira (1º), uma motocicleta, modelo Honda CG 160, que foi furtada do pátio do Detran da cidade. Além da moto ter sido recuperada, um homem também foi preso em flagrante por receptação.

Os investigadores encontraram a moto após uma denúncia apontar que ela estava escondida em uma residência no bairro Universitário.

No local, os policiais recuperaram a moto e um homem, de 20 anos, foi preso e conduzido até a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

