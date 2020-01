Moto furtada é encontrada após ser vendida na OLX

Uma moto roubada no início do mês foi recuperada na noite de terça-feira (21), no Jardim Monumento por uma equipe do Batalhão do Choque da Polícia Militar, após ser furtada a moto teria sido vendida em um site de compras online.

A polícia foi acionada pelo proprietário da moto e vítima do furto que disse saber através de amigos, que o veículo estaria na casa do Jardim Monumento

Ao chegar na residência informada pela vítima, a guarnição encontrou a motocicleta informada, e constatou ter sido objeto de furto no dia 8 de janeiro. O morador da casa informou que comprou a motocicleta pelo site de vendas OLX, por R$ 1450,00 de uma pessoa desconhecida.

O morador da foi levado para a delegacia de polícia por receptação.

Deixe seu Comentário

Leia Também