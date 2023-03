Moto furtada Ã© recuperada pela GCM durante blitz da Lei Seca

Sarah Chaves, com informações da SESDES

Em ação conjunta a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realizaram mais uma Operação Blitz Lei Seca na região Lagoa na noite de ontem (10).

Na ocasião uma moto furtada foi recuperada pelas equipes durante ação que tem como finalidade aumentar a presença da fiscalização para a diminuição de acidentes de trânsito causados por condutores embriagados.

Durante as atividades, a motocicleta foi encontrada na rua Tamoio nº 465 e após consulta foi comprovado ser produto de furto, portanto foi feita a entrega na Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv).

No Jardim Leblon a operação abordou 101 veículos, 34 motociclistas e 67 motoristas, e no teste do bafômetro, 40 notificações foram realizadas e dois foram flagrados portando drogas.

