Moto para embaixo de caminhão durante grave acidente em Três Lagoas

Um motociclista foi socorrido depois que sua moto acabou indo parar debaixo de um caminhão, durante o início da noite desta terça-feira (30), no bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, do site da Rádio Caçula, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Otávio Luis da Silva. Sem muitas informações sobre a dinâmica do acidente, sabe-se apenas que a motocicleta parou debaixo do caminhão.

O motociclista foi atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico Urgente), pois estava com dores pelo corpo.

Devido a colisão, a pista ficou parcialmente interditada para que os trabalhos de resgate e da Polícia Militar fossem realizados.

