Detran regulariza moto roubada

Uma Moto que foi roubada em março de 2018 em Campo Grande foi regularizada no Detran após sofrer adulteração na placa e na cor, a polícia encontrou o veículo em uma residência no bairro Presidente na última segunda-feira (29).

A polícia conseguiu localizar a moto adulterada depois do proprietário original do veículo registrar um Boletim de Ocorrência (B.O), pois tinha recebido em sua casa uma notificação de autuação por infração a legislação de trânsito que não tinha cometido.

Após o B.O a polícia conseguiu localizar a moto com Uanderson de Oliveira Barros, 32 anos, que admitiu ter comprado o veículo por R$ 2.200, e afirmou que conseguiu regularizar a moto após alguns dias inclusive a CRLV que todo proprietário de veículo deve ter com um despachante.

Foi realizada a verificação do veículo e constatado que o chassi está aparentemente pintado e que a numeração do motor não bate com nenhum outro veículo cadastrado e difere da numeração que consta no documento apresentado por Uanderson, que a placa estava com a lacre de segurança rompido e que o tanque e a carenagem aparentam ser de cor azul, porém foram pintadas na cor preta (cor do veículo original).

Ao fazer contato com o proprietário do veículo original foi constatado que a moto possui todas as características originais conforme documento. O fato foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Centro.



