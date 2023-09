Moto usada por bandido em tiroteio contra a PM foi roubada no Los Angeles

Foi identificado como Maycon Antônio de Freitas, de 23 anos, o bandido morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar no final da tarde desta quinta-feira (31) na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. Ele utilizava uma motocicleta que foi roubada horas antes no Los Angeles.

O veículo em questão de tratava de uma Honda Biz, de cor vermelha. O suspeito, que tinha passagem por roubo, ainda assaltou uma jovem, de 23 anos, levando celular e cartão de crédito.

"Se você tem amor a vida, passa o que você tem", teria dito o assaltante para a jovem, que não ofereceu resistência. Ele estava armado, mas até o momento, não foi informado qual arma ele utilizava nos crimes.

Referente ao assalto da moto, o ladrão teria abordado um jovem, de 21 anos, no bairro Los Angeles. Para a reportagem, ele informou que estava com sua sogra e chegava em um posto de gasolina, quando foi abordado pelo suspeito e teve a motocicleta levada.

Após roubar a jovem, Maycon passou a ser perseguido pela Polícia Militar, que foi alertada sobre o crime logo na sequência. O confronto começou na rua Minas Novas e se prolongou até uma empresa nas imediações, onde o bandido tentou se esconder.

Já dentro da empresa, Maycon voltou a trocar tiros com os policiais, mas foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, mas morreu pouco tempo depois. A família esteve pelo local e perguntou sobre a situação, sendo orientada devidamente pelos policiais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e deram prosseguimento a ocorrência.

