Motoboy é roubado, persegue ladrão e quase é morto a tiros no Tarumã

Para não perder a moto durante um assalto, um motoboy de 23 anos chegou a perseguir os bandidos até quase ser baleado na noite de quinta-feira (23) no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Apesar de lutar pela sua motocicleta, ele acabou ficando sem o veículo.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz contou as autoridades que estava entregando lanches para a lanchonete que trabalha no bairro citado. Em determinado momento, ele foi abordado pelos autores que se aproximaram em uma moto.

Armado com um revólver, um deles mandou a vítima se afastar do veículo. Enquanto isso, o outro subiu na moto e colocou a bag (mochila para carregar lanches) nas costas. Para tentar fazer alguma coisa, o rapaz acertou uma capacetada no ladrão.

Quando os homens saíram levando a moto do entregador, uma mulher passou de carro e disse para que ele entrar no veículo. Os dois então começaram a perseguir os ladrões. Porém, em uma cerca altura o autor que estava armado virou e efetuou três tiros contra o carro.

Por conta do perigo, a vítima então encerrou a perseguição, mas viu que o autor fugiu com a moto em direção ao bairro Dom Antônio Barbosa. O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como roubo majorado pelo curso de pessoas, roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

