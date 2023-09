Motociclista acaba embaixo de ônibus ao fazer ultrapassagem indevida na Euler de Azevedo

Motociclista, de 42 anos, foi parar embaixo de um ônibus durante a manhã desta quarta-feira (13) em um acidente no cruzamento da Avenida Euler de Azevedo e a Rua do Seminário, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem, o veículo de transporte público seguia pela avenida quando foi fazer uma conversão a direita, para acessar a Rua do Seminário. Porém, acabou ‘pegando’ o motociclista, que fazia uma ultrapassagem indevida a direita.

Por conta da colisão, acabou ficando com a perna presa entre a moto e o ônibus. Ele teve uma fratura exposta no pé.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento móvel de Urgência) foram acionados, socorrendo a vítima.

