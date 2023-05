Motociclista atingido por idosa embriagada no Tijuca está em estado gravíssimo

O motociclista Otávio Nunes, de 63 anos, está em estado gravíssimo na Santa Casa. Ele sofreu um acidente após ser atingido por uma idosa embriagada, também de 63 anos, que conduzia seu veículo na rua Cabo Verde, no Jardim Tijuca.

O JD1 Notícias apurou que a vítima teve perda de massa encefálica e sofreu um traumatismo cranioencefálico, além de uma hemorragia na cabeça.

A reportagem ainda soube que Otávio passou por vários procedimentos no hospital, porém, seu quadro de saúde é considerado bastante delicado.

Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde ainda no local do acidente precisou ser intubado e conduzido as pressas para o hospital.

Segundo o boletim de ocorrência do acidente, a idosa dirigia um Chevrolet Corsa Classic pela rua Cabo Verde no sentido norte ao sul, quando acertou o motociclista, que vinha no sentido oposto da via, causando uma colisão frontal.

A condutora recusou fazer o teste do bafômetro.

Ela foi detida em flagrante e além de dirigir embriagada, provocando o acidente, tentou subornar o policial militar que atendia a ocorrência.

