Polícia

Motociclista atropelado morre após 21 dias internado em Dourados

A vítima de 44 anos foi atingida por um motorista de 32 anos que apresentava sinais de embriaguez

30 novembro 2025 - 10h49Sarah Chaves

O motociclista Robson Rios Clemente, 44 anos, conhecido como Testinha, foi atropelado na noite de 9 de novembro, quando pilotava sua moto pela rua Eulália Pires, na Vila Cachoeirinha, em Dourados. No cruzamento com a rua Inocência de Matos Osório, ele foi atingido por um GM Celta conduzido por Jasser Aparecido Batista, 32 anos.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e constatou que Jasser apresentava sinais de embriaguez, além de estar com a CNH e os documentos do veículo vencidos. Ele foi conduzido à Depac, onde acabou autuado por embriaguez ao volante.

Robson foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital da Vida, onde permaneceu internado por 21 dias. Na madrugada deste domingo (30), ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

