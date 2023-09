Motociclista bate contra meio-fio e morre na José Barbosa Rodrigues

O motociclista Jefferson Francisco de Oliveira, de 38 anos, morreu logo nas primeiras horas da manhã deste domingo (3) em um acidente de trânsito na Avenida José Barbosa Rodrigues, na região do Residencial Buzios, em Campo Grande. Ele bateu contra um meio-fio e foi encontrado agonizando.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada agonizando por uma testemunha que passava pelo local por volta das 4h10.

Foi acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas em razão dos graves ferimentos, antes da viatura chegar, Jefferson não resistiu e faleceu ainda no local.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado, assim com a Polícia Científica e a Polícia Civil. No local, os peritos constataram que a vítima tinha escoriações compatíveis com a dinâmica e com hematoma na região da face e hemorragia nasal.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

