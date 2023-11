Motociclista bate de frente com carro e culpa veículos estacionados em Chapadão do Sul

Colisão frontal entre um carro e uma moto deixou um rapaz, de 31 anos, ferido durante a noite de segunda-feira (27), na Rua Sete, localizada na região central da cidade de Chapadão do Sul.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente envolvendo carro e motocicleta. Ao chegar no local, fizeram contato com o motorista da Fiat Strada, de 25 anos, envolvido na colisão.

Ele contou que seguia pela Rua Sete quando foi surpreendido pelo motociclista, que vinha na Rua Oito e fez uma conversão repentina a direita para entrar na via que o condutor estava. Por conta disso, os dois acabaram colidindo frontalmente.

O motociclista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, já que apresentava lesões pelo corpo como luxação no tornozelo esquerdo, escoriação na mão direita e hematomas leves na cabeça. Já no hospital, ele contou aos policiais que o acidente aconteceu porque haviam veículos estacionados dos dois lados da via e só tinham a parte central para transitar.

Em seu relato, o rapaz disse ter tentado evitar a colisão, mas não teve tempo hábil para fazer isso. Os veículos foram liberados do local com as documentações regulares e ambos os condutores possuíam CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na delegacia de Polícia Civil do município.

