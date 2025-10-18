Motociclista bate em picape e fica gravemente ferido em Ivinhema

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta sexta-feira (17), na Avenida Ronaldo Padovan Branquinho, em Ivinhema. A colisão envolveu uma motocicleta e uma picape, deixando o motociclista, de 47 anos, em estado crítico.

De acordo com informações apuradas pelo site Ivinotícias, a vítima foi encontrada caída no asfalto de bruços, apresentando parada cardiorrespiratória. Equipe do Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), antes de o encaminhar para o Hospital Municipal, onde a equipe médica deu continuidade ao atendimento emergencial.

O condutor da picape, de 62 anos, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local, prestou esclarecimentos à Polícia Militar e colaborou com os procedimentos iniciais da ocorrência. A via foi parcialmente interditada para atendimento da ocorrência e segurança do trânsito.

As circunstâncias e causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. O estado de saúde atualizado do motociclista não foi divulgado até o momento.

