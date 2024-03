Motociclista bate em trator de obras e morre na BR-163

Um momento de falta de atenção às obras da rodovia BR-163, resultou na morte de Fernando de Oliveira Nogueira, de 24 anos no sábado (30), em Mundo Novo.

De acordo com a Polícia Civil, vítima não respeitou a sinalização de pare e siga realizada por equipes da CCR MS Via e acabou colidindo com um trator.

Ele foi socorrido por equipes da CCR e levado para um hospital em Mundo Novo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para registrar a ocorrência. Equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) estiveram no local.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil da cidade como morte a esclarecer.

