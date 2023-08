Motociclista bêbado estaciona em delegacia para agradecer policiais e é preso na Capital

Um agradecimento pra lá de atrapalhado fez um homem, de 46 anos, ser preso em flagrante por pilotar embriagado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na tarde desta quinta-feira (17), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ele teria ido até a delegacia agradecer pelos policiais terem recuperado sua moto.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, estavam trabalhando quando o homem estacionou a moto na calçada, próximo a porta de entrada da delegacia.

Durante a conversa preliminar, foi constatado que ele estava com a fala arrastada, andar cambaleante e odor etílico. Ao ser perguntado sobre o que fazia ali, o homem respondeu que foi até o local agradecer pela recuperação de sua moto.

Questionado sobre ter CNH, o homem respondeu que não. Uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) esteve no local para realizar o teste de bafômetro, que teve como resultado 1,10 mg/L de álcool no organismo do autor.

Diante das informações, ele acabou sendo preso em flagrante. Como a motocicleta conduzida por ele não tinha nenhuma pendência, as equipes tentaram ligar para o irmão do autor, para que fosse feita a retirada, mas não tiveram retorno.

O caso foi registrado na própria Depac Cepol, como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência.

