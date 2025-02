Motociclista cai ao passar em quebra-molas na Lúdio Martins e fica em estado grave

Motociclista, de 39 anos, foi socorrido em estado grave no final da noite desta quarta-feira (26), após passar por um quebra-molas e cair na Avenida Lúdio Martins Coelho, região do bairro Buriti, em Campo Grande.

Informações apresentadas no boletim de ocorrência, apontam que a vítima estava trafegando no sentido da pista para quem vai do norte ao sul da avenida, quando passou pelo quebra-molas.

A suspeita inicial é que ele não tenha visto a elevação na pista e por isso sofreu a queda. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

Quando o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido levada e a cena estava descaracterizada, constando apenas marcas do atrito metálico. A motociclista foi removida do local por não ter nenhum responsável no local.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também