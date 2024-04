Motociclista cai em lama e culpa empresa de esgoto no Jardim Carioca

Mulher, de 46 anos, procurou a delegacia no final da noite deste domingo (7) para registrar uma denúncia contra uma empresa de esgotos após cair de moto na lama no Jardim Carioca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ela afirmou que estava saindo de sua residência com uma Honda CB 300 e pouco depois, uma das rodas deslizou em uma lama e fez com que ela caísse no asfalto.

Por conta da queda, a motociclista sofreu uma lesão na mão e a motocicleta teve defeito na embreagem. Em relação à lama, a mulher explicou na delegacia que a lama foi devido a uma empresa de esgoto ter feito a rede na rua da casa dela e não terminou o serviço.

Ainda na versão da vítima, a 'obra' causou vazamento de água que vem persistindo por cerca de 15 dias.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

