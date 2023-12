Motociclista causa acidente após furar sinal e fratura crânio na Júlio de Castilho

Motociclista, de 25 anos, foi socorrida com a suspeita de fratura no crânio na noite desta terça-feira (12), após se envolver em um acidente com um veículo Toyota Corolla Cross, na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. A jovem teria furado o sinal vermelho do cruzamento com a rua Arisoli Ribeiro, quando ocorreu a colisão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a condutora da motocicleta seguia pela avenida no sentido centro ao bairro, quando ao passar pelo cruzamento, furou o sinal vermelho e não teve tempo de desviar do veículo que estava na rua, fazendo a travessia.

A versão de que a motociclista furou o sinal e foi a causadora do acidente foi confirmada por um testemunha que vinha logo atrás dela e pelo próprio condutor da SUV, que não se feriu no acidente e auxiliou no trânsito até a chegada das autoridades.

O Corpo de Bombeiros fez os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa com a suspeita de fratura no crânio. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar apontou que a motociclista não possuía carteira de habilitação.

Ainda estiveram no local a Polícia Civil e a Polícia Científica para fazerem análise do acidente e posteriormente realizarem o registro do caso.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima e dirigir veículo automotor sem a devida permissão na delegacia de plantão.

