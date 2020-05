Motociclista colide com carreta e acaba tendo perna e moto destruídas

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Um motociclista que teve a identidade preservada ficou ferido gravemente na manhã deste domingo (31), após sofrer um acidente envolvendo uma carreta em Sidrolândia.



Conforme o Sidrolândia News, o Corpo de Bombeiros que foi acionado para atender a ocorrência e segundo algumas testemunhas, o motociclista seguia pela Avenida Dorvalino dos Santos logo atrás da carreta.



E ao chegar no trevo com a Rua Ponta Porã, a carreta que estava a sua frente, virou para efetuar o contorno, foi quando o piloto da moto não conseguiu parar e acabou colidindo contra a carreta.



"O condutor da moto ficou com a perna gravemente ferida, teve fratura exposta, e ainda podendo ter sofrido uma fratura de fêmur" disse uma testemunha





