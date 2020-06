Motociclista colide com ônibus e acaba com osso fraturado

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Uma jovem identificada como Andressa Raiane fraturou o braço esquerdo ao colidir com um ônibus na manhã desta quarta-feira (24), no cruzamento da Avenida Marcelino Pires, com a Rua Toshinobu Katayama, em Dourados.

De acordo com o Dourados News, a vítima conduzia uma moto Biz pela Avenida Marcelino Pires, sentido centro/bairro, quando um ônibus de turismo de Ponta Porã descia pela Rua Toshinobu Katayama.

O motorista do ônibus, de 46 anos, alegou que o semáforo estava aberto para ele e vermelho para a moto e, ao atravessar a rua, ouviu o barulho e percebeu que a moto tinha batido na lateral do veículo.

O Corpo de Bombeiro socorreu Andressa e a encaminhou para o Hospital da Vida de Dourados. A vítima teve ferimentos pelo corpo e uma fratura no braço esquerdo.

O ônibus é utilizado para o transporte de pacientes vítimas de câncer que seriam levados para o Hospital Evangélico do município.

