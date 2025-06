Motociclista de 19 anos morre após bater em poste na MS-156, em Itaporã

Fellipe Rodovalho de Alencar dos Santos, de 19 anos, morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava e bater contra um poste na manhã deste domingo (8), na rodovia MS-156, em Itaporã - a 225 km de Campo Grande.

Segundo Sidnei Bronka, o jovem seguia sentido a Dourados quando teria se desequilibrado ao passar pela rotatória de uma pedreira. Ele teria "roletado" e atingido violentamente o poste. Após a batida, Fellipe caiu sobre o gramado às margens da via.

Fellipe, que trabalhava como motoentregador, sofreu ferimentos graves e morreu no local antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar esteve na cena do acidente para os procedimentos de praxe, e a perícia técnica foi acionada para apurar as causas exatas da batida. O caso será investigado pelas autoridades locais.

