Polícia

Motociclista de 20 anos morre dias após sofrer acidente em Anastácio

Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos

24 novembro 2025 - 14h24Brenda Assis
Santa Casa da CapitalSanta Casa da Capital   (Foto: Reprodução)

Um motociclista de 20 anos, que não teve o nome divulgado, morreu nove dias após sofrer um grave acidente de trânsito em Anastácio, no último dia 14 de novembro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz pilotava uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com outro veículo no Centro do município. Ele recebeu atendimento ainda no local e devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde deu entrada às 04h36 do dia 15 de novembro.

O quadro clínico era crítico. A vítima foi internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) com múltiplos traumas, incluindo fratura exposta. Mesmo após dias de tratamento, seu estado não apresentou melhora significativa, e ele acabou não resistindo. O óbito foi confirmado às 17h15 de ontem (23).

O caso foi registrado como homicídio culposo na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

