Motociclista de 26 anos morre após cair tentando ultrapassar ônibus em MS

O motociclista Vitor Louveira Junior, de 26 anos, morreu após sofrer um grave acidente na Av. Rio Grande do Norte, em Chapadão do Sul, durante a manhã de quarta-feira (2). Ele teria se envolvido em um acidente com ônibus.

Conforme as informações policiais, a vítima estava em uma Yamaha Fazer seguindo na mesma direção que o ônibus. Em determinado, ao passar pelo cruzamento da avenida com a Rua Tancredo Neves, o motociclista acabou perdendo o controle, vindo a colidir com a lateral esquerda da parte de trás do veículo e caindo.

Por conta da queda, o motociclista ficou com diversas lesões pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal. Apesar disso, o rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Ambos os veículos estavam com os documentos de porte obrigatórios em dia sendo liberados. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como homicídio culposo na direção do veículo automotor.



