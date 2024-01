Motociclista de 43 anos morre horas após sofrer acidente em Dourados

Dois motociclistas foram socorridos em estado gravíssimo após a colisão de duas motos durante a manhã desta sexta-feira (26), no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Aquidauana, em Dourados. No entanto, uma das vítimas acabou falecendo.

Conforme as informações do site Ligado Na Notícia, a vítima foi identificada como Cintia Rodrigues da Silva, de 43 anos. Ela estava em uma Honda Biz, seguindo Rua Aquidauana, quando acabou colidindo contra uma Honda Fan, que era conduzida por um venezuelano de 23 anos, que seguia pela Avenida Marcelino Pires.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo Cintia até o Hospital da Vida em estado gravíssimo. Acontece que ela não resistiu as lesões causadas no acidente, morrendo horas depois de dar entrada na unidade hospitalar.

A outra vítima também foi socorrida em estado grave, mas estava consciente. Ele também foi levado para o hospital.

