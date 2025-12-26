Menu
Motociclista de 68 anos morre meses após acidente em Campo Grande

A vítima teve diversas complicações causadas pela colisão, não resistindo aos ferimentos e falecendo

26 dezembro 2025 - 13h11Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

O motociclista Antônio Oscar Martins de 68 anos morreu na noite de Natal em decorrência de complicações causadas por um acidente de trânsito ocorrido em outubro deste ano no Bairro Cidade Jardim, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a sobrinha de Antônio detalhou para as autoridades que o acidente aconteceu no dia 9 de outubro de 2025. Na ocasião, ele pilotava uma motocicleta Honda Titan pela Rua Centauro quando teria avançado a sinalização de parada obrigatória, invadindo a via preferencial da Rua da Assembleia. Com isso, houve a colisão entre a motocicleta e um carro Volkswagen Fox.

Após o impacto, o motociclista foi socorrido e levado à Santa Casa, onde ficou internado por cerca de 15 dias. Depois de receber alta médica, permaneceu em casa até o dia 19 de dezembro, quando voltou a passar mal e precisou ser novamente hospitalizado.

Durante o novo atendimento, exames apontaram a presença de um coágulo na cabeça. Conforme diagnóstico médico, Antônio não resistiu às complicações e morreu em decorrência de politrauma, amputação e lesão expansiva cerebral.

Informações preliminares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar indicam que pela dinâmica do acidente, a colisão ocorreu após o motociclista desrespeitar a sinalização de “pare”, sendo atingido pelo carro na lateral direita da moto. O boletim oficial do acidente, no entanto, não foi apresentado no momento do registro.

O caso acabou sendo registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e será investigado.

