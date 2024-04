Motociclista de aplicativo é sequestrado e tem moto roubada após 'after' da Expogrande

Um motociclista de aplicativo, de 39 anos, teve a moto roubada e foi ‘sequestrado’ depois de um ‘after’ da Expogrande, durante a manhã de sexta-feira (5), em Campo Grande. A história é confusa e até um pouco cômica, já que o ‘role’ da vitima deu todo errado.

O assunto começa depois que o evento agropecuário termina, uma vez que a vítima resolveu ir para uma ‘social’ (festa pós-show) no bairro Tijuca. No local, ele conheceu uma mulher e por volta das 4h30 aceitou fazer uma corrida para ela, do endereço até a Mata do Jacinto por R$ 20.

Acontece, que ao chegar no condomínio conhecido como ‘Carandiru’. Enquanto a mulher tentava fazer o PIX e realizar o pagamento, um desconhecido chegou e o abordou dizendo para a vítima descer da moto e não olhar para trás. Logo em seguida, ele foi levado para dentro do condomínio onde ficou por alguns minutos, até que mandarem ele ir embora.

Depois de sair, ele correu até uma empresa próxima, onde pegou um celular emprestado e ligou para a Polícia Militar. O rapaz foi orientado a fazer um boletim de ocorrência, enquanto as equipes iriam fazer rondas pela região. Porém, depois de pegar a caixa do celular em casa, para registrar o caso, ele resolveu voltar ao condomínio, para tentar localizar sua moto.

No local, ele encontrou três homens, que pediram R$ 500 para devolver o veículo a vítima. No entanto, ele disse que conseguia apenas R$ 200 e pediu um celular emprestado, para que pudesse ligar para o tio e pedir o valor. O rapaz então foi novamente levado para dentro do local, ficando preso com os homens e uma mulher.

Em determinado momento, o tio da vítima avisou a polícia, pois agora o dinheiro era para liberar a moto e o trabalhador. As equipes foram até o local, encontrando o rapaz e a moto. Ele foi resgatado e um homem preso, já que os outros fugiram.

O caso foi registrado extorsão e roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também