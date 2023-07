Motociclista de aplicativo sai na porrada com ladrão, mas vê moto ser levada na Capital

Um motociclista de aplicativo, de 28 anos, saiu literalmente na porrada com um ladrão na madrugada desta quarta-feira (19), na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande. O assaltante estava na companhia de um comparsa armado e eles levaram a motocicleta e o celular da vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz finalizou uma corrida próximo ao Horto Florestal e assim que se preparava para sair, foi abordado pelos dois indivíduos e um deles armado com uma arma de fogo em punho.

Eles chegaram anunciando o roubo, dizendo: "assalto, assalto, desce da moto, dá o celular". Que durante a ação, o motociclista entrou em luta corporal com um dos criminosos enquanto o outro exigiu que a vítima entregasse o celular, caso contrário, atiraria contra ele.

Com o celular em posse, os criminosos pegaram a motocicleta e fugiram em rumo ignorado. A vítima não soube descrever as características dos autores.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

