Passageiro aponta arma na cabeça de motociclista de app em assalto na Capital

Prestes a terminar uma corrida na região da Moreninha, em Campo Grande, um motociclista de aplicativo, de 24 anos, viu o passageiro apontar uma arma para sua cabeça e anunciar o assalto durante a madrugada desta sexta-feira (22).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu após o motociclista aceitar uma corrida com início na rua Nazaré, no Jardim Noroeste. A solicitante, no caso, seria uma mulher que informou que a viagem era para seu amigo.

O motociclista informou na delegacia que o passageiro era moreno, magro, cabelo liso, estava de camiseta preta, bermuda, chinelo e tinha 1,60m de altura. Quando estava a dois quilômetros do destino, o suspeito apontou uma arma na sua nuca e anunciou o assalto.

"Perdeu, perdeu. Desce da moto, joga o capacete, não olha para trás e sai correndo", foram as palavras ditas pelo assaltante para a vítima. O assaltante fugiu levando a motocicleta e o celular do rapaz.

A vítima chegou a pedir ajuda para alguns moradores, mas logo buscou atendimento no pelotão da Polícia Militar e foi conduzido até a delegacia de plantão para o registro da ocorrência.

O caso foi registrado como roubo majorado com exercício de emprego de arma de fogo.

Deixe seu Comentário

Leia Também