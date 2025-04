Motociclista deita no banco e morre após bater em meio-fio no Rita Vieira

O motociclista Luiz Enrique, de 23 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito no final da noite deste domingo (13), no Parque Residencial Rita Vieira, em Campo Grande. Ele atingiu o meio-fio da Avenida Rita Vieira de Andrade após se deitar no banco da moto.

Um amigo e testemunha do fato, relatou para as autoridades que ele, Luiz e um grupo de amigos, estavam bebendo e decidiram sair pilotando as respectivas motocicletas pela rua Novo Estado no sentido à Avenida Rita Vieira de Andrade, quando o jovem passou a pilotar em alta velocidade e deitou sobre o banco da motocicleta, uma Yamaha YBR 150 Factor.

Porém, em determinado ponto da via, o motociclista perdeu o controle da direção, batendo no meio fio do canteiro central. Ele foi arremessado por alguns metros e a motocicleta seguiu deslizando, ficando afastado do corpo da vítima.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para tentar socorrer Luiz Enrique, contudo, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Ele sofreu múltiplas fraturas.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

