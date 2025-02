Motociclista derrapa em monte de areia, cai e morre em hospital na Capital

Motociclista, de 53 anos, que não teve a identificação revelada, morreu no final da tarde deste sábado (22), após ter sofrido um acidente durante a madrugada do mesmo dia, ao derrapar em um monte de areia, no bairro Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o irmão explicou na delegacia que a vítima estava pilotando uma motocicleta Tenere 250 cc, no sentido do centro ao bairro Coophavilla.

Em determinado momento, ele derrapou em um monte de areia e caiu, parando no canteiro central da pista. Essa versão foi confirmada pelo filho da vítima, que foi até o local buscar a motocicleta.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa, por volta das 2h19, com traumatismo cranioencefálico grave, mas ele não resistiu e faleceu por volta das 17h22.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

