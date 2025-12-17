Menu
Polícia

Motociclista é assassinado com mais de 10 tiros em Campo Grande

Ele foi abordado por uma dupla de moto e o garupa foi responsável pelos disparos

17 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Polícia Militar atendeu a ocorrênciaPolícia Militar atendeu a ocorrência   (Divulgação/PMMS)

O motociclista Gustavo Fernandes Ribeiro, de 30 anos, foi assassinado com mais de 10 tiros no começo da noite desta terça-feira, dia 16, na rua Angelo Fontolan com a rua Praia Grande, próximo ao Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Ele foi abordado por uma dupla em uma motocicleta, onde o garupa efetuou todos os disparos, que atingiram o braço direito e esquerdo, cabeça, rosto e nas costas, totalizando aproximadamente 12 entradas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais encontraram ao menos 11 cápsulas deflagradas no local do crime. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, a vítima já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil e Científica realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e estará sendo investigado.

