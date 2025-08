Motociclista é atingido por botijões de gás durante acidente na BR-163, em Dourados

Um motociclista, de 34 anos, ficou ferido após sofrer um acidente e ser atingido por botijões de gás na BR-163, em Dourados. O acidente aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (6).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, ele estava fazendo entregas pela região, quando acabou perdendo o controle de direção do veículo e caiu na rodovia.

Por conta da queda, os botijões se soltaram e acabaram caindo sobre a vítima. O homem foi ajudado por populares que passavam pelo local pouco depois do acidente, sendo os responsáveis por acionar a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, junto com a Motiva (antiga CCR MSVia), atendendo a vítima e a encaminhando para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A proprietária do estabelecimento comercial responsável pela entrega compareceu ao local do acidente e recolheu os botijões que haviam ficado espalhados na pista.

