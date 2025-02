Motociclista e ciclista ficam em estado gravíssimo em acidente no Morada do Sossego

Motociclista e ciclista, que não tiveram as identificações reveladas, ficaram gravemente feridos em decorrência de uma colisão entre eles, no final da tarde desta terça-feira (26), no cruzamento das ruas Sunko Yonamine e Miguel Bedoglim, na Morada do Sossego, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, registrado por volta das 23h30, as duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa, onde foram internadas na ala vermelha do hospital.

Ainda conforme o registro, a motocicleta, uma Honda Titan, estava trafegando pela rua Sunko Yonamine e ao passar pelo cruzamento, houve a colisão com o ciclista, que estava pela rua Miguel Bedoglim.

Com o impacto, as vítimas foram lançadas ao solo e além das lesões sofridas, houve danos materiais tanto na motocicleta, quanto na bicicleta.

A Polícia Militar de Trânsito, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para realizar maiores levantamentos sobre o fato.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também