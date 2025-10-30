Menu
Polícia

Motociclista e criança ficam feridos após colisão com caminhonete em São Gabriel do Oeste

Os dois foram socorridos e encaminhados para um hospital da cidade

30 outubro 2025 - 17h41Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de ontemO acidente aconteceu na tarde de ontem   (Veja Folha)

Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda Fan 160 cc e uma caminhonete Chevrolet S10 deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta quarta-feira (29), no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Monteiro Lobato, em São Gabriel do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela Veja Folha no local, o motociclista seguia pela avenida com uma criança na garupa quando a caminhonete, que trafegava pela Rua Monteiro Lobato no sentido norte–sul, cruzou a via e atingiu a moto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao condutor da motocicleta, que apresentava sangramento no rosto. A criança também ficou ferida e recebeu atendimento de uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal para avaliação médica.

Testemunhas relataram que a caminhonete era conduzida por uma mulher, que deixou o local logo após o impacto. A Polícia Militar esteve na cena do acidente, realizou os levantamentos necessários e o caso será investigado.

