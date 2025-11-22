Menu
Polícia

Motociclista é ferido a tiros por engano enquanto comprava garapa no Aero Rancho

O verdadeiro alvo também estava no local para consumir a bebida, mas não há informações se ele também foi atingido

22 novembro 2025 - 09h31Luiz Vinicius
CRS Aero Rancho, em Campo GrandeCRS Aero Rancho, em Campo Grande   (Reprodução/Google Maps)

Motociclista, de 19 anos, foi ferido a tiros por engano na noite desta sexta-feira, dia 21, enquanto parou para comprar garapa, em um comércio no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Ele procurou atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) com um ferimento na perna, provocando uma possível fratura na tíbia. O alvo em questão era outro homem, que também estava comprando garapa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve na unidade de saúde e conversou com a vítima, onde foi relatado que o suspeito estava de motocicleta e bag preta, parando no local e efetuando ao menos três disparos.

Porém, a princípio, nenhum pegou no alvo e um acabou atingindo o jovem, que não tinha nenhuma relação com o atentado.

Os militares chegaram a conversar com algumas pessoas, mas ninguém soube dizer do paradeiro da segunda possível vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal e disparo de arma de fogo na delegacia.

