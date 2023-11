Motociclista fica em estado grave após ser atingido por motorista bêbado na BR-060

Um motociclista, de 62 anos, foi socorrido em estado gravíssimo depois de ser atropelado por um motorista embriagado, de 36 anos, na noite de quarta-feira (15), no km 566 da BR-060, em Guia Lopes da Laguna.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma Honda CG 150 quando acabou atingido na traseira pelo Chevrolet Ônix, que era conduzido pelo motorista embriagado.

Por conta da colisão, o motociclista se chocou gravemente contra o chão. Ele teve uma lesão na região da cabeça. O Corpo de Bombeiros de Jardim socorreu o idoso até o Hospital de Nioaque, mas devido a gravidade do ferimento, ele precisou ser transferido rapidamente para o Hospital da Santa Casa em Campo Grande.

O teste de alcoolemia do motorista do Ônix apontou que tinha 0,47mg/l de álcool no sangue. Devido ao resultado, ele foi preso em flagrante e levado para a 1° Delegacia de Polícia Civil do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também