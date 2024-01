Motociclista é morta ao ser atingida por motorista bêbado no Rita Vieira

Marlene dos Santos Machado Vieira, de 57 anos, morreu ao ter a moto que conduzia atingida por Alexsander Alves de Paula, de 47 anos, que estava embriagado no cruzamento da rua Darwin Dolabani com a Avenida Três Barras, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma Honda Biz e Alexsander em uma caminhonete Chevrolet S-10. Os dois seguiam em sentidos opostos pela rua Darwin Dolabani, quando acabaram colidindo frontalmente no cruzamento.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima morreu ainda no local. Alexsander recebeu atendimento médico, sendo socorrido.

Por conta da situação, populares se revoltaram com o fato de o motorista estar bêbado, se aglomerando em torno dele enquanto chamavam de ‘assassino’. Ainda conforme o registro policial, enquanto o homem era atendido pela equipe médica, fez ‘cara de deboche’, deixando a população ainda mais irritada. Para acalmar os animais, o Batalhão de Choque precisou ser acionado.

Alexsander foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou 0,65 miligramas de álcool por litro de sangue. Ele foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

