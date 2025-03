Motociclista Ã© morto a tiros enquanto pilotava em estrada da fronteira

O corpo de Juan Tadeo Vasquez Yañez, de 48 anos, foi encontrado sem sinais vitais durante a tarde de quinta-feira (20), na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima estava ao lado de uma moto vermelha, em uma estrada vicinal no bairro Terraza, na periferia do município e teria sido executado com vários disparos de arma de fogo.

As equipes da perícia técnica foram acionadas para realizar os atendimentos no local. Porém, a motivação do crime e os autores ainda são desconhecidos.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

