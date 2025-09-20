Motociclista é morto a tiros na fronteira

Carlos Aníbal Sánchez Fariña, conhecido como ‘Pyky’ de 33 anos, foi morto a tiros durante anoite de sexta-feira (19) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.
Conforme as informações da Polícia Nacional, a vítima seguia de moto por uma rua da região conhecida como Nascente do Jovaí, quando foi surpreendido por vários disparos a queima-roupa.
Por conta disso, Pyky morreu ainda no local. A área precisou ser isolada pelas autoridades policiais, para que fossem realizadas as investigações iniciais a respeito do caso.
Não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito dos suspeitos.
