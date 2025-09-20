Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motociclista é morto a tiros na fronteira

Não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito dos suspeitos

20 setembro 2025 - 12h11Brenda Assis

Carlos Aníbal Sánchez Fariña, conhecido como ‘Pyky’ de 33 anos, foi morto a tiros durante anoite de sexta-feira (19) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações da Polícia Nacional, a vítima seguia de moto por uma rua da região conhecida como Nascente do Jovaí, quando foi surpreendido por vários disparos a queima-roupa.

Por conta disso, Pyky morreu ainda no local. A área precisou ser isolada pelas autoridades policiais, para que fossem realizadas as investigações iniciais a respeito do caso.

Não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito dos suspeitos.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã
Polícia
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Pedestre morre ao se jogar na frente de caminhonete e ser atropelado em Dourados
Idosa jantava quando engasgou
Polícia
Idosa morre ao engasgar com comida durante a janta em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado por acender cigarro em posto de combustíveis em Campo Grande
Jovem é agredido ao tentar separar briga em bar do Centro de Campo Grande
Polícia
Jovem é agredido ao tentar separar briga em bar do Centro de Campo Grande
Ciclista é morto a tiros em Ponta Porã
Polícia
Ciclista é morto a tiros em Ponta Porã
Depac Dourados
Polícia
Homem briga com empresa e pede dinheiro de volta ao atrasar pagamento de terreno
Homem é preso após manter enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná
Polícia
Homem é preso após manter enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná
Depac Dourados
Polícia
Jovem faz mais de R$ 1,5 mil em compras e tenta aplicar golpe em açougue de Dourados
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Idoso sobe em árvore para fugir de ataque de cachorros em Nova Andradina

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro