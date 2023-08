Motociclista é pego andando na contramão e com moto furtada pela GCM em Campo Grande

A Guarda Civil Metropolitana recuperou uma motocicleta furtada no final da tarde desta terça-feira (22), na região do Aero Rancho, em Campo Grande. O condutor estava andando na contramão e pondo em risco a integridade de crianças e pais na saída de uma escola municipal.

Após ser abordado pelos agentes, o motociclista apresentou falas desconexas, forte nervosismo e agressividade e quando questionado sobre de quem era a moto, ele informou ser do seu tio. Porém, afirmou que não possuía habilitação, nem documentação do veículo.

Com a checagem feita ainda no local, os guardas encontraram um registro de furto e por isso, a motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

A motocicleta, uma Honda Fan 150, encontrava-se funcionando e sem a chave em sua ignição e péssimo estado de conservação. O condutor foi encaminhado para a delegacia para procedimento cabíveis.

Na mesma ação, a Guarda Civil Metropolitana abordou uma segunda motocicleta, modelo Honda CB 300.

Em checagem, constou um débito de R$ 5.666,14 e conforme determinação, após aviso ao motociclista, de 17 anos, a moto foi recolhida também para o pátio da Defurv.

