Motociclista é pilotando a 237 km/h na BR-369, no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma motocicleta trafegando a 237 km/h na BR-369, em Corbélia, no oeste do Paraná, no sábado (11). O registro foi feito durante uma fiscalização de velocidade realizada pelos policiais rodoviários federais no trecho.

A velocidade extremamente acima do limite representa risco iminente de letalidade em caso de acidente, segundo a PRF. No trecho, o máximo permitido é de 110km/h.

A conduta é considerada infração gravíssima, com penalidade de multa de R$ 880,41, sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.

