Motociclista é preso por apalpar nádegas de mulher na Vila Planalto

Motociclista, de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por importunação sexual após apalpar as nádegas de uma mulher, na Vila Planalto, em Campo Grande, na tarde desta terça-feira, dia 30.

A prisão aconteceu após a vítima buscar ajuda em uma residência, onde mora um policial civil da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Segundo a Polícia Civil, a vítima retornava da academia quando foi abordada por um motociclista que, ao passar por ela, apalpou suas partes íntimas e fugiu em seguida.

O policial verificou imagens de câmeras de segurança da própria residência e acionou imediatamente uma equipe da delegacia. Em menos de três horas, os policiais civis identificaram o proprietário da motocicleta utilizada no crime e localizaram o endereço do autor.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde foi ratificado a prisão.

