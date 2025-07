Motociclista é resgatado em estado grave após cair em avenida do Silvia Regina

Motociclista, de 26 anos, foi socorrido em estado grave na madrugada deste sábado (19), após sofrer uma queda no trajeto que realizava pela Avenida João Júlio Dittmar, região do Silvia Regina, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima realizou um desvio direcional à direita ao passar sobre uma ondulação transversal na via, perdendo o controle e sofrer uma queda.

Em decorrência do acidente, a motocicleta ficou danificada e o rapaz sofreu graves lesões, que não foram relatadas no registro policial. Porém, ele foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e encaminhado para a Santa Casa.

Além do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, estiveram no local a Polícia Civil e a Polícia Científica para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também