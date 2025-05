Motociclista é socorrida em estado grave após acidente com caminhonete em Dourados

Uma mulher, de 55 anos, foi socorrida em estado grave após um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira (12), no cruzamento da Rua Joaquim Teixeira Alves com a Hilda Bergo Duarte, localizado na região central de Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima estava em uma Honda Biz, seguindo pela Joaquin Teixeira Alves no sentido bairro/centro, quando foi atingida por uma caminhonete que transitava pela Rua Hilda Bergo Duarte e avançou a preferencial.

Por conta do impacto, a motociclista foi jogada violentamente contra o chão, ficando com ferimentos graves pelo corpo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, realizando os primeiros socorros e encaminhando a mulher para o Hospital da Vida.

As causas exatas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também