Uma motociclista, de 48 anos, foi socorrida em estado grave depois de invadir a preferencial e colidir contra um carro, durante a manhã desta quarta-feira (13), no cruzamento da Rua Eunides Volpe com a Rua Astrogildo Magalhães, no Bairro Residencial Modelo I, em Bataguassu.

Conforme as informações do site Cenário MS, a vítima estava em uma Honda Biz. Ao invadir a preferencial, ela acabou colidindo contra um Fiat Uno, conduzido por uma mulher de 21 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a motociclista com trauma grave na cabeça e fratura na perna. Ela foi então levada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu, onde ficou recebendo atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local e informou que os dois veículos ficaram parcialmente danificados.

