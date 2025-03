Motociclista Ã© socorrido apÃ³s atropelar e matar cavalo em Campo Grande

Motociclista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após atropelar e matar um cavalo durante a tarde de segunda-feira (3), na Avenida Evelina Figueiredo Selingardi, localizada no Bairro Dom Antônio, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, a vítima seguia sentido a Avenida Guaicurus quando o animal, que estava solto, entrou na frente do veículo ‘do nada’. Por conta disso, o condutor não conseguiu evitar a colisão.

Devido ao impacto, o cavalo morreu ainda no local do acidente. Enquanto isso, o motociclista teve ferimentos no punho e na canela, sendo levado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

Equipes do CCZ foram acionadas para realizar a remoção do animal do meio da pista. O proprietário do cavalo não chegou a ser identificado.

