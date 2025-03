Motociclista Ã© socorrido apÃ³s bater contra caminhÃ£o em CorumbÃ¡

Um jovem, de 24 anos, precisou ser socorrido depois de bater a moto que pilotava contra um caminhão. O acidente aconteceu durante o começo da tarde de domingo (23) na rua Rio Grande do Norte, no bairro Nova Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, não existem detalhes a respeito da dinâmica do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o caso.

Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima consciente, mas desorientada, com um corte no ombro direito e escoriações no braço e perna esquerda. Após o atendimento, ele foi imobilizado e removido para o Pronto-Socorro Municipal.

