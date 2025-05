Motociclista é socorrido com ferimentos pelo corpo após bater na traseira de carro

Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido durante a manhã desta sexta-feira (30), após um grave acidente ocorrido no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Firmino Vieira de Matos, na área central de Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, o rapaz seguia pela avenida quando acabou batendo na traseira de um Hyundai HB20, conduzido por um homem, que atravessava a via.

Por conta da colisão, ele foi arremessado ao solo. As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, realizando os primeiros socorros e encaminhando o rapaz para o Hospital da Vida.

Apesar das escoriações pelo corpo, ele foi socorrido consciente e orientado.

