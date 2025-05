Motociclista é socorrido com hemorragia e fratura após colidir com caminhão na BR-262

Motociclista, de 58 anos, precisou ser socorrido depois de colidir contra a lateral de um caminhão durante a noite de quinta-feira (1°), na BR-262, região do Maria Coelho, distante cerca de 30 km da área urbana de Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento de Bombeiros Militar, uma equipe de resgate e salvamento foi acionada por volta das 18h27. Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima sendo atendida por socorristas de uma mineradora e um médico que passava pela rodovia no momento do acidente.

O condutor estava ainda ao solo consciente, desorientado, apresentando suspeita de fratura no tornozelo, com hemorragia na região, além de um corte no joelho esquerdo e escoriações pelo corpo, se queixando de dores.

Depois de receber os primeiros atendimentos, ele foi levado para o Pronto-Socorro de Corumbá. Não foram divulgados informações sobre o caminhão envolvido no sinistro de trânsito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também